برلنتي فؤاد تشيد بأداء أحمد العوضي في «الاختيار»

أشادت الفنانة برلنتي فؤاد بدور الفنان أحمد العوضي، في مسلسل "الاختيار"، الذي حقق نجاحًا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته.وكتبت برلنتي، منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ": "فعلا من حبه ربه حبب فيه خلقه، العوضي أبدعت يا نجم وقدرت توصل الشخصية للناس لدرجة الناس مصدقاك جدا وده دليل على إنك فنان كبير شابوه يا عشماوي أقصد يا عوضي".مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد وإسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي‎.‎