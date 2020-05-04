«قومى المرأة» يوزع الورود على الطاقم الطبى بمستشفى الصدر بالإسكندرية (صور)

أجرى فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلي زيارة لمستشفى الصدر بكوم الشقافة، لتقديم الشكر والدعم للطاقم الطبي بسبب جهودهم في مواجهة فيروس كورونا.وقامت نسرين أحمد عضوة الفرع، بزيارة مستشفى الصدر لتقديم برقية شكر وتقدير، وورود للطاقم الطبي بالمستشفى باسم الدكتورة «مايا مرسي» رئيسة المجلس، وذلك تقديرًا لدورهم الوطني العظيم وتضحياتهم الغالية في التصدي لفيروس كورونا المستجد.وأثناء الزيارة جرى توزيع الورود، وتقديم الشكر للفريق الطبي، والتمريض، وجميع العاملين بالمستشفى، حيث أعرب العاملون عن سعادتهم والامتنان بهذه اللفتة الإنسانية الكريمة للمجلس، مؤكدين استمرارهم وصمودهم من أجل مكافحة الوباء، موجهين رسالة إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار الفيروس.