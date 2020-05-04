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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال: الدولة لا ترغب في فرض رسوم أو ضرائب على المواطنين

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:33 م
علي عبدالعال
علي عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة لا ترغب في فرض رسوم أو ضرائب على المواطن.

وانفعل عبدالعال على أحد نواب المعارضة قائلًا: "لا نريد تسجيل مواقف سياسية على حساب الوطن والمواطن، ولا نريد دغدغة المشاعر واللعب على وتر الفقراء، أنا من أفقر محافظات مصر وأمثل الطبقة الفقيرة، والمصلحة العامة تقتضي الموافقة على مشروع القانون".


ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لن يزيد سعر البنزين أو السولار على المواطن المصري قرشا واحدا.

وأضاف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن، والتي تناقش مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة- أنه بموجب هذا القانون سيتم تسوية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول، وهي تسوية محاسبية، يتم بمقتضاها عودة بعض الموارد المالية للخزينة العامة للدولة.

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