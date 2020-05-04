أرامكو: العمليات وسلاسل الإمداد لم تتعطل رغم كورونا

قالت "أرامكو" السعودية، اليوم الإثنين، إن عملياتها وسلاسل الإمداد لم تتعطل رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت "أرامكو" في بيان إن أنظمتها لإدارة الأزمات تكفل استمرار العمل بجميع مواقعها وإنها تواصل العمل مع شركائها لضمان التسليم الآمن للمواد.وأضافت أنها طبقت إجراءات للحد من مخاطر انتقال العدوى وتخفيف أثر الفيروس على الأفراد والنشاط.