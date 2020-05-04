الشرطة الإندونيسية تحتجز 10 متهمين بنشر معلومات مغلوطة حول كورونا

قالت الشرطة الإندونيسية، اليوم الاثنين، إنها ألقت القبض على عشرة أشخاص لاتهامهم بنشر معلومات مغلوطة بشأن تفشي فيروس كورونا.وأضاف المتحدث باسم شرطة جاكرتا، يسري يونس، أنه من المرجح أن يواجه المحتجزون اتهامات بنشر أنباء خاطئة، وبث خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية.وأوضحت الشرطة أنه يعتقد أن المشتبه بهم نشروا شائعات لا دليل لها بشأن الوفيات بفيروس كورونا، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة بشأن إجراءات الاغلاق، وتعليقات مسيئة بحق وزراء.ويواجه المتهمون عقوبة السجن لفترة تصل إلى 10 أعوام إذا تم إدانتهم بانتهاك قانون المعلومات الإلكترونية الصارم.وقد سجلت إندونيسيا 395 حالة إصابة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 11587 حالة و864 حالة وفاة.وقد طالب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم، السلطات بتقييم مدى فاعلية إجراءات الاغلاق الجزئي المفروضة في بعض المناطق منذ الشهر الماضي.وقال: "يجب النظر فيما إذا كانت الإجراءات مبالغا فيها أم متساهلة".