تداول 21 سفينة بشرق وغرب بورسعيد

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة تداول السفن، اليوم الإثنين، بلغ 21 سفينة.وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ويوجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة وتوجد أخرى على الرصيف ومن المنتظر دخول سفينتين، ويجري التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.