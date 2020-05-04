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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة ترجح إصابة 1.8 مليون شخص في ألمانيا بكورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:22 م
كورونا
كورونا
وكالات
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رجحت دراسة حديثة إصابة نحو 1.8مليون شخص في ألمانيا حتى الآن بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت جامعة بون الألمانية اليوم الاثنين، أن هذا التقدير نتاج نموذج حسابي اعتمد فيه الباحثون تحت قيادة عالم الفيروسات هندريك شتريك على الرقم غير المعلن للمصابين في حي جانجلت بمدنية هاينزبرج الذي شملته الدراسة ومعدل الوفيات الناجم هناك عن الإصابة بعدوى كورونا.

واستخلص الباحثون من هذه البيانات عددا نظريا للإصابات في ألمانيا.

وأجرى فريق بحثي تحت إشراف شتريك باستطلاع بيانات 919 شخصا في 405 منازل في المنطقة التي أصيب فيها عدد كبير من المواطنين بفيروس كورونا المستجد عقب كرنفال شعبي منتصف شباطفبراير الماضي.

وتعتبر هذه المنطقة لذلك مركز انتشار الفيروس في ألمانيا.

والوضع في هذه المنطقة قابل للمقارنة على نحو محدود فقط مع مناطق أخرى في ألمانيا، حسبما أشار الباحثون في دراستهم.

وقال شتريك: "الاستنتاجات المستخلصة من نتائج الدراسة تعتمد على عوامل كثيرة متجاوزة للمنظور العلمي البحت... المجتمع والساسة مسؤولون عن تقييم هذه المعلومات واستخلاص النتائج من أجل اتخاذ قرارات محددة".

وأُجريت الدراسة بتكليف من الحكومة المحلية لولاية شمال الراين-ويستفاليا.

وسجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الاثنين أكثر من 163400 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة نحو 700 حالة منذ أمس الأحد.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 6728 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة 68 حالة منذ أمس.

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