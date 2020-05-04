محافظ أسوان: تسليم 80 عقد تقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة

أطلق محافظ أسوان اليوم الإثنين، فاعلية تسليم عقود تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة، بديوان عام محافظة أسوان.وجاء ذلك بحضور رؤوساء المدن والمراكز على مستوى محافظة أسوان، واللواء عماد يوسف السكرتير المساعد، ونائب محافظ أسوان الدكتور أحمد شعبان.حيث إنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقاية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وبناءً على توجيهات محافظ أسوان، تم مراعاة التباعد بين الأشخاص أثناء حضورهن للفاعلية، وارتداء الكمامات للوقاية.وتتضمن الدفعة الأولى لتسليم عقود تقنين واضعى اليد على أراضى الدولة 80 عقدا، من إجمالى 3124 عقدا.