3 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وجميعها لمواطنين لبنانيين عائدين من الخارج، في حين لم تُسجل أية إصابات بين المقيمين داخل البلاد، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 740 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 205 أشخاص، موضحة أن هذا العدد من المتعافين تأكد في ضوء فحص الـ بي سي آر، وظهور نتيجتين سلبيتين متتاليتين.وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية، التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغ 520 فحصا للمقيمين داخل لبنان، و628 فحصا للبنانيين العائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.على صعيد متصل، أوصت لجنة الشئون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب اللبناني، الحكومة، بأن تصدر قرارا يُمكن اللبنانيين المغتربين الراغبين في العودة من إجراء فحص الـ بي سي آر بشكل مسبق في الدول التي يتواجدون فيها، وذلك قبل الرجوع إلى لبنان، وفي مختبرات معينة تكون معتمدة من قبل السفارات اللبنانية.وقال رئيس اللجنة النائب ياسين جابر، في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في ختام اجتماع اللجنة، إن هذه التوصية تأتي تسهيلا لعودة اللبنانيين المغتربين، لا سيما وأن لها سابقة نجاح، حيث كان قد طُلب من اللبنانيين الراغبين في العودة من العاصمة البريطانية لندن إلى بيروت إجراء فحص الـ بي سي آر، واشتراط أن تكون نتيجة الفحص سلبية (عدم الإصابة بالفيروس) قبل صعود الطائرة.وأضاف: "هذا الإجراء، والذي يمكن أن نطلق عليه الفيزا الصحية، سيمكن لبنان من زيادة عدد الرحلات الجوية التي ستأتي من العواصم المختلفة التي يتواجد بها اللبنانيون بأعداد كبيرة"، مؤكدا الحرص على تلبية متطلبات اللبنانيين المغتربين وخدمتهم، لاسيما وأنهم يدعمون اقتصاد لبنان من خلال التحويلات المالية لذويهم داخل البلاد بالعملات الصعبة.وأشار جابر إلى أن جهود الحكومة وخطتها في التعامل مع فيروس كورونا كانت ناجحة في احتواء الوباء، وكذلك في تنظيم المرحلة الأولى من إعادة المغتربين، آملا أن تعتمد الحكومة التوصية التي انتهت إليها لجنة الشئون الخارجية.