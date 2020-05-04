رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:21 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وجميعها لمواطنين لبنانيين عائدين من الخارج، في حين لم تُسجل أية إصابات بين المقيمين داخل البلاد، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 740 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 205 أشخاص، موضحة أن هذا العدد من المتعافين تأكد في ضوء فحص الـ بي سي آر، وظهور نتيجتين سلبيتين متتاليتين.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية، التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغ 520 فحصا للمقيمين داخل لبنان، و628 فحصا للبنانيين العائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

على صعيد متصل، أوصت لجنة الشئون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب اللبناني، الحكومة، بأن تصدر قرارا يُمكن اللبنانيين المغتربين الراغبين في العودة من إجراء فحص الـ بي سي آر بشكل مسبق في الدول التي يتواجدون فيها، وذلك قبل الرجوع إلى لبنان، وفي مختبرات معينة تكون معتمدة من قبل السفارات اللبنانية.

وقال رئيس اللجنة النائب ياسين جابر، في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في ختام اجتماع اللجنة، إن هذه التوصية تأتي تسهيلا لعودة اللبنانيين المغتربين، لا سيما وأن لها سابقة نجاح، حيث كان قد طُلب من اللبنانيين الراغبين في العودة من العاصمة البريطانية لندن إلى بيروت إجراء فحص الـ بي سي آر، واشتراط أن تكون نتيجة الفحص سلبية (عدم الإصابة بالفيروس) قبل صعود الطائرة.

وأضاف: "هذا الإجراء، والذي يمكن أن نطلق عليه الفيزا الصحية، سيمكن لبنان من زيادة عدد الرحلات الجوية التي ستأتي من العواصم المختلفة التي يتواجد بها اللبنانيون بأعداد كبيرة"، مؤكدا الحرص على تلبية متطلبات اللبنانيين المغتربين وخدمتهم، لاسيما وأنهم يدعمون اقتصاد لبنان من خلال التحويلات المالية لذويهم داخل البلاد بالعملات الصعبة.

وأشار جابر إلى أن جهود الحكومة وخطتها في التعامل مع فيروس كورونا كانت ناجحة في احتواء الوباء، وكذلك في تنظيم المرحلة الأولى من إعادة المغتربين، آملا أن تعتمد الحكومة التوصية التي انتهت إليها لجنة الشئون الخارجية.

موضوعات متعلقة

هشام سليم: ابنتي تحولت جنسيا لولد

ملامح حركة التنقلات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

إصابة 15 جراء اشتعال النيران فى 4 منازل بطنطا

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

مساعد وزيرة الصحة: 350 جنيهًا مكافأة الطبيب نظير يوم عمل بمستشفى العزل

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

وزارة الصحة لـ"النواب": تكليف دفعة أطباء 2019 خلال شهر لسد العجز

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا يوم 19 رمضان

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

موعد التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة 2020

بعد استهدافها من الإرهاب.. ماذا تعرف عن كنوز «بئر العبد»؟

استطلاع رأى: 41% من الكوريين الجنوبيين يرفضون رعاية الوالدين

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
ماجد حبته
المستشفى ذهب مع الريح!
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
المزيد

الثقافة

معرض أبوظبي الدولي للكتاب يطلق فعاليات رقمية

اجتماع فى «الثقافة» لبحث خطة ما بعد كورونا

«مصر المحروسة» تطلق سلسلة من المقالات تخليدًا لأبطال القوات المسلحة

صراع «أمريكي - صيني» على الورق في كتاب لـ بثينة الزواهرة