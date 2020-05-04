«تعليم كفر الشيخ»: تحويل معلمين للتحقيق بسبب بيع الأبحاث للطلاب

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها تلقت شكاوى من بيع معلمين تابعين لإدارة مطوبس التعليمية، الأبحاث لعدد من الطلاب، وقد تم تحديد اسم المعلمين ومدرستهم، وستتم إحالتهم للتحقيق بعد تقديم تقرير إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لاتخاذ القرار المناسب ضدهم.وأكدت "كشك"، في بيان، أن اللواء جمال نور الدين يتابع كتابة الأبحاث ومساعدة المعلمين للطلاب، محذرًا من استغلال الطلاب وابتزاز أولياء الأمور في ما يخص الأبحاث، فضلًا عن ملاحقة من يقوم بذلك قضائيًا.