رئيس قسم أمراض الصدر: التدخين يسبب سهولة انتقال العدوى

قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني، إن فيروس «كورونا» يمكن التغلب عليه في 80% من الحالات، وقد تحدث الإصابة بدون أي أعراض نهائيًا.وأضاف سالم، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التدخين يتسبب في التهابات الشعب الهوائية، والشعب الهوائية الدقيقة تتضيق أكثر، ويتهتك وينتفخ نسيج الرئة ويؤدي لإصابات بالجهاز التنفسي بالكامل.وأشار إلى أن التدخين يضعف الخلايا المتناثرة داخل نسيج الرئة لمقاومة أي غازي سواء بكتيريا أو ميكروب والقضاء عليه، ويتسبب في سهولة انتقال العدوى والإصابة بالفيروس، موضحًا أن المدخن دائمًا يشكو من تكرار نزلات شعبية والالتهابات الرئوية نتيجة العدوى الميكروبية من فيروس أو بكتيريا، معقبًا: "ما بالنا بهذا الفيروس القوي الذي لم نتمكن من إيجاد علاج له حتى الآن".