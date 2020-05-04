جمعية صيد فيتنامية ترفض حظرًا صينيًا في مياه متنازع عليها

رفضت جمعية صيد فيتنامية، اليوم الاثنين، حظرا صينيا تم فرضه مؤخرا على الصيد في المياه المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي.وقالت الجمعية، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إن "جمعية مصايد الأسماك الفيتنامية تعترض بشدة على إجراء الصين، الذي ليس له أساس قانوني في المياه التي تملك فيتنام السيادة فيها".وأضافت أن "الصيادين الفيتناميين لديهم حقوق كاملة لممارسة الصيد في المياه التي تخضع لسيادتهم".وكانت الصين أعلنت، الأسبوع الماضي، حظرا على صيد الأسماك في بحر الصين الجنوبي، خلال الفترة بين الاول من مايو وحتى 16 من أغسطس، مشيرة إلى وجود مخاوف لديها متعلقة بالحفاظ على البيئة، حسب ما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" يوم الجمعة الماضي.وقالت جمعية مصايد الأسماك الفيتنامية في البيان إن "هذا المرسوم أعاق سيادة فيتنام في جزر باراسل الخاضعة لسيادة فيتنام.. وينتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".وطالب البيان الحكومة الفيتنامية باتخاذ موقف صارم ضد الإجراءات الصينية أحادية الجانب في المنطقة، وشجع الصيادين على تجاهل الحظر.وتزعم بكين أحقيتها في كل بحر الصين الجنوبي تقريبا، الذي يضم المياه والجزر التي تطالب بها فيتنام ودول أخرى.