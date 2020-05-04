«الداخلية» تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة، على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين.وقامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، حيث أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط.ونجحت أجهزة الأمن في تأمين تنفيذ قرارات إزالة طوابق مخالفة بأحد العقارات بدائرتي مركز شرطة القناطر الخيرية، وطوخ بمديرية أمن القليوبية، وتم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، وتأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمديرية أمن البحيرة.