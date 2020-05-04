محلل سياسي سعودي: «أين الجزيرة من إنقلاب قطر؟»

قال المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم الاثنين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن محاولة الإنقلاب في قطر: "تخيلوا أن الأحداث التي حدثت في الوكرة كانت في دولة خليجية أخرى ماذا سيكون موقف قنوات وإعلام ومرتزقة تنظيم الحمدين؟".وأضاف ديباجي: "سيكون هناك بثًا مباشرًا لمحللين مرتزقة وتوقعات وسيناريوهات وأخبار عاجلة والسؤال هل حدث ولو نصف هذا من القنوات الخليجية؟ طبعًا لا لأنها تحترم المصداقية والمشاهد".ووردت أنباء صباح، اليوم الإثنين، عن سماع دوي انفجارات في قطر، وتحديدًا في منطقة الوكرة، فيما تداول عدد من النشطاء مقاطع مصورة لصوت إطلاق نار كثيف بالعاصمة الدوحة.