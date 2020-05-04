السلع التموينية تعلن مناقصة جديدة لشراء زيت الطعام

تعاقدت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة زيت مستورد وصول من 10 إلى 30 يوليو 2020 جلسة البت يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2020.باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.وكانت وزارة التموين والتجارة الداخليةعلى شراء 120 ألف طن زيت خام صب صويا وعباد مستورد بالدولار.وأكد البيان، أنه بذلك سيرتفع الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت حتى بداية شهر أكتوبر بمعدل 6 أشهر ونصف.كان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، استعرض رصيد المخزون الاستراتيجي للبلاد من السلع الأساسية، موضحًا أن رصيد البلاد من القمح (مستورد ومحلي وباقي تعاقدات) يصل إلى 2.880 مليون طن ويكفي لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، كما تكفي كميات السكر والتي تبلغ 9.53661 مليون طن (سكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد).