انتظام صرف المعاشات بمكاتب البريد ومنافذ الصرف في الفيوم

شهدت مكاتب البريد ومنافذ الصرف بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، انتظام عملية صرف معاشات شهر مايو لمستحقيها، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال أحد موظفي مكتب البريد، إنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية ومساعدة أصحاب المعاشات، والالتزام بوحود مسافات بينهم وعدم التجمعات.ومن جانبه قال المهندس محمود هاشم رئيس مجلس ومدينة سنورس، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه تفقد مكتب بريد فيديمين وأماكن الصرف لسهولة وتيسير صرف المعاشات بدون ازدحام خوفا على سلامة المواطنين، مع توفير رقم حضور لكل مستفيد لترتيبهم منعًا للتزاحم وأماكن للإنتظار، واطمأن على سير العمل.كانت محافظة الفيوم قد خصصت 39 مدرسة لتخفيف الزحام على مكاتب البريد في صرف المعاشات، مع استمرار هذه المكاتب في أداء مهامها الأخرى، بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد.