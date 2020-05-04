الموهوبة دينا الشربينى: فكرة «لعبة النسيان» غير مستهلكة.. وكنت أبحث عن العودة بعمل قوى بعد نجاح «زى الشمس»

◄ دينا الشربينى: أعشق «تيمة» التشويق بالأعمال الدرامية.. والمشاهد يحب الفكر الجديد والطرح المختلف



أوضحت النجمة الموهبة دينا الشربينى أن فكرة مسلسل "لعبة النسيان" أعجبتنى بشدة ، لأن بها محاور كثيرة ومشاعر وغموضا وإثارة، ولأنها فكرة غير مستهلكة، وكنت أبحث عن عمل قوي أعود به بعد نجاح مسلسل "زي الشمس" الذي عرض العام الماضي بنجاح منقطع النظير.وأضافت أنا أعشق "تيمة" التشويق والإثارة والغموض بالأعمال الدرامية، والتي تستمر على مدار أحداث المسلسل، والتشابك الذي يحدث والتشويق، يجذب المشاهد جدًا.وعن نجاح المسلسل منذ إذاعة أولى حلقاته وتصدره مواقع البحث "جوجل " وأيضاً تريند تويتر لمعظم حلقاته، أجابت دينا الشربينى أنا أراهن على أن الجمهور يحب الفكر الجديد والطرح المختلف ويميل إلى الأعمال التي تطرح عدة سيناريوهات وتثير خياله وتجعله مرتبطًا بالعمل، وكان هذا إحساسي عندما قرأت المسلسل، حيث شعرت بأنني أمام تساؤلات طوال الوقت، وهذا أثار فضولي كممثلة كي أقدمه، وبالتالي فالجمهور أيضا شعر بنفس الإحساس ولهذا تحمست جدًا للمراهنة بهذه الفكرة، والحمد لله ردود الأفعال متميزة ومشجعة جدًا.وعن لقب "الموهوبة" قالت الشربيني إن هذا اللقب محبب إلى قلبي لأن الجمهور هو من أطلق هذا اللقب، وهذا أسعدني بشدة ومسار فخر لي.وتابعت أنا أحرص على التجديد التام في كل شيء، فمسلسل "لعبة النسيان" مختلف تمامًا عن "زي الشمس"، من حيث القصة والأحداث والبناء الدرامى.. والقاسم المشترك الوحيد هو أن المسلسلين بهما حالة غموض، وهناك لغز أساسي تدور حوله الأحداث.وأثنت النجمة الموهوبة دينا الشربينى على المؤلف تامر حبيب، وهو من أهم كتاب الدراما في مصر والوطن العربي بشهادة الجميع، وهو أيضا من أكثر الكتاب تميزًا في الدراما الاجتماعية والإنسانية، وتم اختياره لأنه الأكثر قدرة على وضع بصمة خاصة وتغيير مجرى الأحداث وإضافة خطوط درامية مهمة جدًا.وعلى جانب آخر أوضحت الشربينى أن مسلسل "لعبة النسيان" يتشابه في الفكرة مع المسلسل الإيطالي، لكن طبعًا كل شيء آخر مختلف، وقد تغير مجرى الأحداث وتحديدا النهاية التي لن يتوقعها أحد على الإطلاق، كما أن المسلسل الإيطالي 6 حلقات فقط، بينما "لعبة النسيان" 30 حلقة، وقد اشترى المنتج محمد مميش منتج المسلسل حقوق الفورمات الإيطالية بشكل قانوني.والاختلاف الكبير الذي وضعه تامر حبيب في "لعبة النسيان" وجعله يختلف عن العمل الإيطالي أنه كتب شخصيات ومحاور إنسانية تشبه مجتمعاتنا العربية، وأضاف خطوطا درامية مهمة في الأحداث جعلت العمل أكثر ثراء من النسخة الايطالية.وحول دور الهضبة فى حياتها اجابت عمرو دياب له أعظم دور في دعمي وتشجيعي، وهو دائما ينصحني وكل نصائحه طبعا في محلها، فهو نجم كبير وصاحب خبرة كبيرة، وعلى المستوى الإنساني أيضا هو إنسان عظيم وأتعلم منه الكثير طوال الوقت، وحياتي تغيرت للأفضل وشخصيتي تطورت كثيرا منذ أن عرفته، ويكفي أن أقول إن لمسات عمرو في أي شيء تضيف له وتزيده بريقاً ونجاحاً."لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبواليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.