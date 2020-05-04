الأتراك أنقذوه.. تفاصيل إحباط محاولة الإنقلاب على «تميم»

كشفت العديد من الصحف التركية الموالية لرجب طيب أردوغان، صباح اليوم الاثنين، تفاصيل محاولة الإنقلاب التي جرت في قطر فجرًا في منطقة الوكرة التي شهدت تبادل لإطلاق النار وتحليق كثيف للطيران القطري.ووفقا للصحافة التركية، فقد حاول مسؤولًا قطريًا اقتحام قصر تميم بن حمد، والإنقلاب عليه بالفعل ولكن أوقفه ضابطًا تركيًّا وقتله.ووفقا للصحافة التركية، فإن الضابط التركي قد أطلق النار على نائب قائد اللواء محمد بن عبد العزيز بن ناصر العطية، حيث كان الأخير يحاول دخول قصر الوجبة دون إذن رسمي.