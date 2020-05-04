عبدالعال: الجميع يعيش بلا طوارئ وتستخدم ضد الإرهاب فقط

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه على الرغم من إعلان حالة الطوارئ في مصر إلا أن الجميع يعيش بلا طوارئ والحياة عادية جدًا، لأن الضرورة تقدر بقدرها، والطوارئ لا تستخدم إلا لمواجهة الإرهاب فقط.جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بداية من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء 28 أبريل الماضي.