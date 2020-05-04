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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

برنامج كريزي تاكسي الحلقة 11 على الحياة .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:40 م
برنامج كريزي تاكسي
برنامج كريزي تاكسي
دعاء عبد المقصود
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استطاع برنامج كريزي تاكسي تحقيق نجاح كبير منذ عرضه على الشاشة مع بداية الموسم الرمضاني واستحوذ الموسم الثاني من العمل على اهتمام الجمهور خلال الفترة الماضية نظرًا لما تتمتع به حلقاته من إثارة وتشويق وكوميديا مختلفة

مواعيد عرض برنامج كريزي تاكسي الحلقة 11

تعرض شبكة قنوات الحياة برنامج كريزي تاكسي الحلقة 11  تمام الحادية عشرة مساء

تفاصيل الحلقة العاشرة

بدأت الحلقة العاشرة أمس بتقديم شخصية غندور ميديكال مندوب مستحضرات تجميل طبيعية يقود تاكسي ويحاول أن يجبر ركابه على شراء المنتجات الخاصة به رغمًا عنهم، كان هذا موضوع الحلقة العاشرة من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة.

وخلال الحلقة جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية مندوب لمستحضرات التجميل، يحاول أن يبيع منتجاته للركاب بأي طريقة، فلديه علاج لكل شيء، لديه علاج لترهلات الجسم "فرتكة فرتكة"، وأيضًا التصاق الفخدين "كريم النعسان"، أما في حالة مشاكل القولون والغازات فهناك "يا جبل ما يهزك ريح"، وبالطبع يرفض الركاب شراء أي منتج من المنتجات الوهمية التي يحاول بيعها إبراهيم ورغم إلحاحه عليهم بتريقة تستفز الركاب، إلى أن يصلوا لذروة عصبيتهم فيكتشفون المقلب.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التليفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.

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