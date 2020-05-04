برنامج كريزي تاكسي الحلقة 11 على الحياة .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

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استطاع برنامج كريزي تاكسي تحقيق نجاح كبير منذ عرضه على الشاشة مع بداية الموسم الرمضاني واستحوذ الموسم الثاني من العمل على اهتمام الجمهور خلال الفترة الماضية نظرًا لما تتمتع به حلقاته من إثارة وتشويق وكوميديا مختلفةمواعيد عرض برنامج كريزي تاكسي الحلقة 11تعرض شبكة قنوات الحياة برنامج كريزي تاكسي الحلقة 11 تمام الحادية عشرة مساءتفاصيل الحلقة العاشرةبدأت الحلقة العاشرة أمس بتقديم شخصية غندور ميديكال مندوب مستحضرات تجميل طبيعية يقود تاكسي ويحاول أن يجبر ركابه على شراء المنتجات الخاصة به رغمًا عنهم، كان هذا موضوع الحلقة العاشرة من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة.وخلال الحلقة جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية مندوب لمستحضرات التجميل، يحاول أن يبيع منتجاته للركاب بأي طريقة، فلديه علاج لكل شيء، لديه علاج لترهلات الجسم "فرتكة فرتكة"، وأيضًا التصاق الفخدين "كريم النعسان"، أما في حالة مشاكل القولون والغازات فهناك "يا جبل ما يهزك ريح"، وبالطبع يرفض الركاب شراء أي منتج من المنتجات الوهمية التي يحاول بيعها إبراهيم ورغم إلحاحه عليهم بتريقة تستفز الركاب، إلى أن يصلوا لذروة عصبيتهم فيكتشفون المقلب.الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التليفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.