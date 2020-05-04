إسبانيا تدخل المرحلة الأولي لرفع القيود جراء كورونا

لليوم الثاني على التوالي سجلت إسبانيا، اليوم الإثنين، أدنى حصيلة وفيات يومية جراء فيروس كورونا المستجد، في وقت بدأت السلطات فيه تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الفيروس.وأعلنت السلطات الإسبانية عن تسجيل 164 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 25428.وتأتي الأعداد كهدنة مؤقتة لدولة قضت 7 أسابيع تحت إغلاق مشدد، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.وبدأت إسبانيا اليوم الإثنين المرحلة الأولى من إعادة فتح تتم على 4 مراحل، يتوقع أن تستمر نحو شهرين.وتوجه الناس في إسبانيا للمرة الأولى لقص شعرهم وشراء النظارات أو طلب الطعام، وهي الأنشطة المسموح بها شريطة أخذ مواعيد مسبقة، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.