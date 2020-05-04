وزارة الصحة لـ"النواب": تكليف دفعة أطباء 2019 خلال شهر لسد العجز

قال خالد أبوبكر، مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة، إن آخر تكليف للأطباء كان دفعة 2018، وإنه من المنتظر تكليف دفعة 2019 خلال شهر من الآن لسد العجز فى العنصر البشرى، مشيرًا إلى أنه لا تتم إضافة مُخصصات تكليف الأطباء لمخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة إلا بعد صدور قرار التكليف للدفعة، وبالتالى لم تتم إضافته لمشروع موازنة وزارة الصحة للعام المالى 2020-2021.وكشف أبوبكر، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والجهات والهيئات التابعة لها للسنة المالية 2020-2021، أن التكليف لدفعة 2019 من الأطقم الطبية أطباء وتمريض ولا يشمل خريجى كليات الصيدلة دفعة 2019، مؤكدًا أنه لا يعرف موعد تكليفهم لأنهم ليسوا في حاجة إليهم حاليًا، ولكنه بالنسبة للأطباء والتمريض دفعة 2019 سيكون خلال شهر.