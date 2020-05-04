30628 طالبًا يؤدون امتحان مادة الأحياء بالمنوفية

تابعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أداء الامتحان لطلاب الصف الأول الثانوي، اليوم لاختبار مادة الأحياء عبر التابلت، من المنازل.وأكد أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية خلال بيان، عن قيام طلاب الصف الأول الثانوي، بخوض امتحان مادة الأحياء، الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب ٣٠٦٢٨ طالبًا تابعين ١٤٨ مدرسة على مستوى المحافظة.وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى وجود لجان متابعة، تتابع من غرفة العمليات بالمديرية الامتحان، وذلك لرصد وتلقي أي شكاوى ترد إليها أثناء فترة إجراء الامتحان.وكانت مديرية التربية والتعليم قد أنشأت غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات الإليكترونية «التابلت» لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام دور مايو 2020، وذلك لحل أي مشكلة، أو عائق يتعلق بأداء الامتحان.