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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حفظ التحقيقات فى سقوط سيدة من شرفة منزلها بحدائق المعادي

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:27 م
مصرع
مصرع
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قررت النيابة العامة، اليوم الإثنين، حفظ التحقيقات في مصرع سيدة إثر سقوطها من الدور الرابع، بمنطقة حدائق المعادي، عقب مشاجرة مع زوجها، لعدم وجود شبهه جنائية.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من شرفة منزلها، بالطابق الرابع بأحد العقارات، دائرة القسم، مما أسفر عن إصابتها بنزيف حاد ووفاتها على الفور.

وتبين وجود جثة سيدة في العقد الثالث من العمر، وأشارت التحريات الأولية وأقوال شهود العيان إلى أنها ألقت نفسها بعد مشاجرة مع زوجها، وتم التحفظ على الجثمان ونقله للمستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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