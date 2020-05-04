قررت النيابة العامة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 8 متهمين، بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بضمان محل إقامتهما.والمتهمون هم: "أ. ع"، و"ي.م"، و"ب. ف"، و"ي. ر"، و"ي.ر"، و"م.ف"، و"م.س"، و"أ.ر"، ووجهت لهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.كما أسندت النيابة للمتهمين في تلك القضية تهم: ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.