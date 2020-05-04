إخلاء سبيل 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة
الإثنين 04/مايو/2020 - 01:25 م
قررت النيابة العامة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 8 متهمين، بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بضمان محل إقامتهما.
والمتهمون هم: "أ. ع"، و"ي.م"، و"ب. ف"، و"ي. ر"، و"ي.ر"، و"م.ف"، و"م.س"، و"أ.ر"، ووجهت لهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أسندت النيابة للمتهمين في تلك القضية تهم: ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
والمتهمون هم: "أ. ع"، و"ي.م"، و"ب. ف"، و"ي. ر"، و"ي.ر"، و"م.ف"، و"م.س"، و"أ.ر"، ووجهت لهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أسندت النيابة للمتهمين في تلك القضية تهم: ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.