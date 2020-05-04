الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بداية من الأربعاء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرقًا كبيرًا بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى يصل إلى 13 درجة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة، والصغرى ما زالت تسجل 18 درجة.وأشارت إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة مصر الأولى، إلى أن هناك نشاطًا في حركة الرياح وهو ما يشعرنا ببرودة الطقس ليلًا، منوهة بأن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا الثلاثاء.وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض غدًا بمعدل 6 درجات، فضلًا عن وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والمناطق من الوجه البحري، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا اعتبارًا من الأربعاء المقبل.