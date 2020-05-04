وزير الدفاع يتفقد اصطفاف عناصر قوات الصاعقة (فيديو)

تفقد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الإثنين، اصطفاف عناصر قوات الصاعقة، بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من القادة.ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، تفقد الفريق أول محمد زكي، جاهزية قوات الصاعقة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم.