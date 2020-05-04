القوات الأمريكية تتمركز بريف الحسكة وتمنع عبور القوات الروسية

تمركزت القوات الأمريكية، الإثنين، عند مدخل تل تمر بريف الحسكة من الجهة الشرقية؛ بهدف قطع الطريق أمام دورية روسية انطلقت من قاعدتها جنوب تل تمر، وسط تحليق مروحيات أمريكية في أجواء المنطقة.فيما اتجهت الدورية الروسية إلى بلدة العالية، مستخدمة الطريق الدولي حلب – الحسكة، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.جاء ذلك عقب منع الشرطة الروسية قبل يومين دورية تابعة للقوات الأمريكية من الدخول إلى مدينة القامشلي من الجهة الشرقية لها، وذلك من خلال نشر الشرطة الروسية لعَرباتها على عرض الطريق ومنع عبور القوات الأمريكية، وسط توتر يسود المنطقة، بالإضافة إلى تحليق طائرات في أجواء المنطقة.