لقطات جوية لتحطم طائرة عسكرية بوليفية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يظهر تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو البوليفي.وظهر في الفيديو لقطات جوية من مكان تحطم طائرة عسكرية بوليفية، والتي أعلن سلاح الجو في بوليفيا عن تحطمها السبت الماضي، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من فردين و4 مواطنين إسبان.وأوضح الفيديو، أن الحادث وقع قرب مدينة ترينيداد بجنوب شرق البلاد، حيث كان من المفروض نقل الركاب إلى سانتا كروز.