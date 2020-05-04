قطر تسجل 640 حالة كورونا والإجمالي 16191

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الإثنين، تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 16191، تعافى منهم 1810.وكانت الوزارة أعلنت- في بيان سابق لها- أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.وتابعت وزارة الصحة العامة، في بيانها العام، أن الفترة الحالية ستشهد تذبذبًا في أعداد حالات الإصابة بالفيروس بسبب أن الفيروس الآن في مرحلة الذروة قبل أن تبدأ أعداد الإصابات بالنزول تدريجيًا.