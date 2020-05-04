صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 10 نقاط

أنهى مؤشر السوق السعودى جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 بالمائة عند 6596 نقطة (+ 10 نقاط).جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال، وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بنحو 2 بالمائة عند 30.50 ريال (علًما بأن سعر الشراء كان 32 ريالًا).وأغلق سهم "سابك" دون تغير عند 69 ريالًا، وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق خسائر في الربع الأول 2020 بنحو 950 مليون ريال مقارنة بأرباح قيمتها 3.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2019.وتصدر سهم "زين السعودية" تراجعات اليوم بأكثر من 7 بالمائة عند 10.18.