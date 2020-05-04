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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تكلفتها 1.2 مليار جنيه.. «مياه أسيوط» تتابع تنفيذ المشروعات بالفيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:06 م
مياه أسيوط
مياه أسيوط
محمد إبراهيم
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عقدت شركة مياه الشرب والصرف بأسيوط والوادى الجديد، اجتماعا لمناقشة آليات التنفيذ بمشروع الصرف الصحى المتكامل الثانى ISSIP2 الجارى تنفيذه بقرى محافظة أسيوط (شطب ـ موشا ــ ريفا ــ دير ريفا) مركز أسيوط، وقرى (النواميس ــ العتمانية ــ النواورة ــ وادى الشيح ) مركز البدارى، والممولة من قرض البنك الدولى بتكلفة إجمالية مليار و200 مليون جنيه.

عُقد الاجتماع باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس Video Conference، مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة، فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستعرض المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى المتكامل الثانى ISSIP2.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة للقرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتى خصصت 156 مليونا و500 ألف جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بكل مشتملاته من (شبكات انحدار- محطات رفع- خطوط طرد- محطات معالجة غير تقليدية) لـ7 قرى على مستوى محافظة أسيوط (المراونة- جزيرة قاو- الكوم الأحمر بمركز البدارى) ( قرية المسعودى بمركز أبو تيج) ( قرية نزلة باخوم بمركز ساحل سليم) (قرية عرمية الخضيرى بمركز ديروط) ( قرية الطوابية – بمركز الفتح).

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