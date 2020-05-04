التحفظ على 17 ألف لتر سولار مدعم داخل مخزن بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، التحفظ على 17 ألف لتر سولار مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، داخل مخزن دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات بتهمة احتكار سلعة تجارية ومحاولة بيعها بأسعار عالية.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع فى مجال تجميع المواد البترولية المدعمة "دون ترخيص"، ويقوم بتخزين كميات كبيرة من السولار المدعم داخل مخزنه بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء، مما يمثل خطرًا داهمًا على المواطنين بالمنطقة السكنية.عقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المخزن وألقي القبض على مالكه، وبتفتيشه عثر على كمية قدرها 17000 لتر من المواد البترولية المدعمة "سولار" دون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.