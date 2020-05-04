كلاكيت ثاني مرة.. الخفافيش تظهر من جديد بالمنيا

من جديد وللمرة الثانية يشكو أهالي محافظة المنيا من ظهور الخفافيش وانتشارها مسببة حالة من الخوف والهلع والرعب، في الوقت الذي أكدت فيه مديرية الزراعة أنها لم تتلق أي بلاغات جديدة بظهور وانتشار الخفافيش بعد القضاء عليها في مركز سمالوط شمال المحافظة.وكان أهالي قرية بدروس التابعة لمجلس قروي صندفا بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا قد أكدوا ظهور الخفافيش من خلال قصر مهجور منذ أكثر من 20 عاما ملك شخص يدعي حنا فوزي، حيث يخرج من القصر الذي يضم ما يقرب من 15 غرفة مجموعات كبيرة من الخفافيش والتي تثير الخوف والرعب بين المواطنين خوفا من شراستها من جانب وخوفا من نقلها لفيروس كورونا من جانب آخر.من ناحيته أكد المهندس عبدالعاطي صديق الخطيب وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن المديرية لم تتلق أي بلاغات من الوحدة المحلية لمركز بني مزار بوجود خفافيش، مشيرا إلى أن المديرية سبق وتعاملت مع ظهور الخفافيش بمدينة سمالوط عقب شكوى الأهالي من خروج أعداد كبيرة منها من منزل مهجور خاصة في الليل.وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الخفافيش لا تهاجم الإنسان إلا ليلا وفي الظلام وداخل الغرف، كما لم يثبت من الصحة أو أي جهة آخري أن الخفافيش تقوم بنقل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" للإنسان، مشيرا إلى أنه في حالة تلقي بلاغ بوجود خفافيش تقوم المديرية بإرسال فرقة متخصصة لمكان ظهور الخفافيش، حيث تقوم هذه الفرقة بوضع شبكة أعلى سطح المكان الذي توجد به الخفافيش حتى تتم محاصرتها ثم وضع فوسفيد الزنك والعجوة للتخلص منها.وناشد وكيل وزارة الزراعة بالمنيا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ألتزام المواطنين سيساعد في السيطرة على هذا الفيروس والقضاء عليه في أقرب وقت ممكن.أكد مسئول بالوحدة المحلية لمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، أن شكاوى وردت لمجلس المدينة من مواطنين تفيد بظهور خفافيش بمنزل مهجور، فانتقلت لجنة بالتنسيق مع مديرية الزراعة للفحص، وبمعاينة المنزل المشار إليه في الشكوى تبين أن مصدر الخفافيش منزل قديم ومهجور منذ عدة سنوات، ويقع داخل الكتلة السكنية وبداخله خفافيش بأحجام مختلفة، كما أنه دون سقف مما يتسبب فى خروج الخفافيش للشارع خاصة فى الليل، منوها أن الخفافيش داخل المنزل بأعداد كبيرة، وقد تم عمل الاستعدادات اللازمة لمكافحتها والقضاء عليها.يذكر أن بداية ظهور الخفافيش في محافظة المنيا جاء من خلال شكوى عدد من الأهالي بمدينة سمالوط من ظهور خفافيش داخل منزل مهجور بشارع التجارة، مما آثار حالة من الخوف بين الجميع خاصة الأطفال، وقد انتقلت لجنة من الوحدة المحلية والزراعة للفحص وتم اتخاذ اللازم.وأكد أهالي يقيمون بجوار المنزل الذي ظهرت به خفافيش أن الخفافيش تخرج من المنزل المهجور في الليل بأعداد وأحجام كبيرة، مما دفعنا إلى إرسال شكاوى للزراعة والوحدة المحلية للتعامل مع الأمر واتخاذ اللازم، وتم غلق أبواب ونوافذ المنزل المهجور لمنع خروج الخفافيش وانتشارها بالشوارع المحيطة.