نزول 180 مهاجرًا في صقلية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي

من المقرر أن ينزل نحو 180 مهاجرًا عبر البحر إلى الأراضي الإيطالية، الإثنين، بعد قضاء أكثر من أسبوعين من الحجر الصحي على متن عبّارة قبالة ميناء باليرمو في صقلية.وقال دينو مارتيرانو، وهو متحدث باسم وزارة الداخلية لوسيانا لامورجيز، إن العبارة روباتينو، التي قضى المهاجرون الأسبوعين الماضيين على متنها، "تدخل الميناء".واستقبلت العبّارة 146 شخصًا، كان قد تم إنقاذهم قبالة ليبيا في 17 أبريل الماضي، بواسطة سفينة الإغاثة "الان كردي"، التي تديرها مؤسسة "سي آي" الخيرية الألمانية.وبعد يومين، وصل إلى العبارة 34 شخصا آخرون على متن "أيتا ماري"، وهي سفينة إنقاذ أخرى تديرها مؤسسة سالفامينتو ماريتيمو هيومانتاريو الخيرية الإسبانية.وقال مارتيرانو إنه من المرجح أن يتم في وقت لاحق اليوم الإعلان عن اتفاق نقل، يتم بموجبه نقل بعض المهاجرين إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا.