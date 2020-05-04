برلماني: الجيش سجل بطولات خالدة في حرب العاشر من رمضان

هنأ أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة المصرية الباسلة، بذكرى انتصار العاشر من رمضان ذلك النصر المؤزّر الذي رفع راية مصر بين الأمم وأثبت للعالم أجمع أن الجندي المصري لا يقهر، وأنه وبإرادة الله وقوة وعقيدة وإيمان القوات المسلحة يستطيع أن يحقق النصر على أي قوة غاشمة أو محتلة.ولفت رشاد، في بيان الإثنين، إلى أن انتصار العاشر من رمضان كان وسيظل ملحمة من ملاحم التاريخ المصري، بعبور خط بارليف، وهو واحد من أقوى الموانع العسكرية في التاريخ وعبور قناة السويس، وتلقين الاحتلال الإسرائيلي آنذاك درسا لن ينساه.وأشار إلى أنه وفي ذكرى انتصار العاشر من رمضان تخوض القوات المسلحة المصرية في ذكرى النصر، حربًا أخرى شريفة وطاهرة ضد جحافل الإرهاب الأسود، الذين يضمرون الشر للوطن، وامتدت أيديهم بالسوء لجنودنا الأبطال فتحية لمصر في ذكرى انتصار 10 رمضان وتحيّة للجندي المصري الأصيل الذي لا يهاب الموت دفاعًا عن تراب مصر وحدودها.