فلسطين تحذر من استيلاء إسرائيل على أراضى الحرم الإبراهيمى

حذرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، اليوم الإثنين، من خطورة قرار المصادقة النهائية الصادر من قبل حكومة الاحتلال على مشروع استيطاني في الخليل يتضمن الاستيلاء على أراض لإقامة طريق يمكن المستوطنين المتطرفين من اقتحام الحرم الإبراهيمي.وأكد وكيل وزارة الأوقاف حسام أبوالرب، في بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال تجاه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة والتعدي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة.وقال "إن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته وتحكمت به".وطالب حسام، المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها منظمة "اليونسكو" بشكل خاص بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.