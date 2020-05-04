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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انهيار قطاع الصناعة بمنطقة اليورو فى أبريل مع تفشى كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:03 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهر مسح اليوم الإثنين أن القطاع الصناعي بمنطقة اليورو انهار الشهر الماضي مع فرض الحكومات إجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، مما اضطر المصانع للإغلاق والمستهلكين للمكوث في منازلهم.

وهوت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 33.4 فى أبريل من 44.5 في مارس، وهي الأقل منذ بدء المسح في منتصف 1997، وتقل عن القراءة الأولية البالغة 33.6، ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.

وهوى مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذى مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الأربعاء وينظر له على أنه مقياس لسلامة الاقتصاد، لأقل مستوى في تاريخ المسح، مسجلًا 18.1 من 38.5.

وقال كريس وليامسون من آي.اتش.إس ماركت "هوى القطاع الصناعي بمنطقة اليورو في أبريل بوتيرة تتجاوز أي هبوط سابق في تاريخ مسوح مديري المشتريات على مدى 23 عامًا، مما يرجع إلى عوامل تشمل إغلاق المصانع على نطاق واسع، وتراجع الطلب ونقص الإمدادات، وكل ذلك مرتبط بتفشي كوفيد-19".

جاء الهبوط رغم سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي والتحفيز المالي غير المسبوق من الحكومات لمساعدة الاقتصاد الذى عصفت به الجائحة.

ومع إغلاق المتاجر وتخوف المستهلكين على صحتهم ومستقبل وظائفهم، هوى الطلب الشهر الماضى إلى أقل مستوى على الإطلاق في تاريخ المسح.

وسجلت طلبيات التوريد الجديدة 18.8، أى نحو نصف القراءة الضعيفة لشهر مارس البالغة 37.5.

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