منظمة أمريكية: تركيا تحتل الصدارة في عمليات الاحتيال

أكدت صحيفة "آراب نيوز" البريطانية، أن الاحتيال انتشر بطريقة واسعة في تركيا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا فيما يتعلق بالعصابات المنظمة التي تستقبل اللاجئين وترسلهم للبلدان الأوروبية.وقال تقرير جديد إن تركيا هي ثاني أسوأ بلد في منطقتها من حيث الاحتيال التجاري، وقد تكون الحالات المعروفة مجرد نقطة في بحر الاحتيال.وتابعت أن التقرير الجديد أعدته جمعية مدققي الاحتيال المعتمدين (ACFE)، ومقرها الولايات المتحدة، وقيمت حالات الاحتيال في 23 دولة في شرق أوروبا وغرب ووسط آسيا، ومع 13 حالة معروفة، كانت تركيا في المرتبة الثانية بعد صربيا، بـ14 حالة.وقالت ACFE إنه بسبب العدد الكبير من الشركات العائلية في تركيا، من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثي، لأنه كان من الصعب اكتشاف الاحتيال في مثل هذه الشركات.ويغطي التقرير العالمي للمنظمة النشاط في 125 دولة، بين شهر يناير من عام 2018 وحتى سبتمبر من عام 2019، حسبما أفاد به فاحصون معتمدون حققوا في حالات الاحتيال المهني.وأكدت الصحيفة أنه خلال السنوات الأخيرة تم اتهام مسئول تنفيذي في بنك خلق التركي بتهمة الاحتيال في الولايات المتحدة، وبعد الإفراج عنه تم تعيينه رئيسًا لبورصة اسطنبول، بالإضافة إلى نظر القضاء الأمريكي لائحة اتهامات تطال بنك خلق التركي بتهمة تلقي ملايين الدولارات كرشاوى من رجال الأعمال الإيرانيين لتجاوز العقوبات الأمريكية.وتابعت أن الاحتيال انتشر على نطاق واسع في تركيا في السنوات الأخيرة، خاصة بين العصابات المنظمة التي تستقبل اللاجئين إلى البلدان الأوروبية.