ضبط عامل للاتجار في العملة بالتجمع الخامس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عامل بشركة صرافة، لممارسة نشاط الاتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبأسعار السوق السوداء المخالفة لأحكام القانون.البداية كانت بورود معلومات، إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام أحد العاملين بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة عام، وذلك لما ثبت فى حقها من مخالفات بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء المخالفة لأحكام القانون.وتم رصد المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة حال قيامه بإتمام عملية، وضبط بحوزتهما 37000 دولار أمريكي، و350000 جنيه مصرى، وجهاز هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجهته المتهمين أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما فى الاتجار بالنقد الأجنبى.