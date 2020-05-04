رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو 2020

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:39 م
الذهب
الذهب
دعاء أبو العزم
طباعة
شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 مايو 2020 ارتفاعا في أسعارها تزامنا مع حلول الأسبوع الثاني لشهر رمضان المبارك وحالة الارتباك في الأسواق بسبب أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء.

وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب اليوم الإثنين المحلية والعالمية لحظة بلحظة تسهيلا علي المواطنين وضبط حركة الأسواق. 

تعرف على أسعار الذهب اليوم الإثنين

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الذهب اليوم وفق البورصات العالمية مما أثر على السوق المحلي بارتفاع 4 جنيهات.

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ "الدستور" أن عيار 18 سجل نحو 639 جنيه، في حين سجل عيار 21 نحو 745 جنيه، وسجل عيار 24 نحو 852 جنيه.

سعر الجنيه الذهب


وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الجنيه الذهب سجل 5960 جنيه، وسجل السعر العالمي 1706 دولار.

وتشهد أسواق الذهب حالة من الارتباك علي المستوي المحلي والعالمي بسبب إقبال المستثمرين علي الذهب مما تسبب في ارتفاع أسعاره خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وتنتظر محلات الذهب كسر حالة الركود خلال الأيام المقبلة مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك وإقبال المواطنين علي شراء الهدايا وكذلك مراسم الخطوبة بعد الأعياد.

اقرأ ايضا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملامح حركة التنقلات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

بالأسماء.. حركة تنقلات جديدة لقيادات وزارة البترول

مصرع شقيق الفنان تامر شلتوت فى حادث سير

المتحدث العسكرى يكشف سبب استمرار الإرهاب فى مناطق بسيناء

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

مساعد وزيرة الصحة: 350 جنيهًا مكافأة الطبيب نظير يوم عمل بمستشفى العزل

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

وزارة الصحة لـ"النواب": تكليف دفعة أطباء 2019 خلال شهر لسد العجز

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا يوم 19 رمضان

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

موعد التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة 2020

بعد استهدافها من الإرهاب.. ماذا تعرف عن كنوز «بئر العبد»؟

استطلاع رأى: 41% من الكوريين الجنوبيين يرفضون رعاية الوالدين

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
ماجد حبته
المستشفى ذهب مع الريح!
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
المزيد

الثقافة

معرض أبوظبي الدولي للكتاب يطلق فعاليات رقمية

اجتماع فى «الثقافة» لبحث خطة ما بعد كورونا

«مصر المحروسة» تطلق سلسلة من المقالات تخليدًا لأبطال القوات المسلحة

صراع «أمريكي - صيني» على الورق في كتاب لـ بثينة الزواهرة