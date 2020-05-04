أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو 2020

أسعار الذهب اليوم الإثنين



تعرف على أسعار الذهب اليوم الإثنين

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الذهب اليوم وفق البورصات العالمية مما أثر على السوق المحلي بارتفاع 4 جنيهات.



وأضاف نجيب، في تصريحات لـ "الدستور" أن عيار 18 سجل نحو 639 جنيه، في حين سجل عيار 21 نحو 745 جنيه، وسجل عيار 24 نحو 852 جنيه.



سعر الجنيه الذهب



وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الجنيه الذهب سجل 5960 جنيه، وسجل السعر العالمي 1706 دولار.



وتشهد أسواق الذهب حالة من الارتباك علي المستوي المحلي والعالمي بسبب إقبال المستثمرين علي الذهب مما تسبب في ارتفاع أسعاره خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.



وتنتظر محلات الذهب كسر حالة الركود خلال الأيام المقبلة مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك وإقبال المواطنين علي شراء الهدايا وكذلك مراسم الخطوبة بعد الأعياد.





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شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 مايو 2020 ارتفاعا في أسعارها تزامنا مع حلول الأسبوع الثاني لشهر رمضان المبارك وحالة الارتباك في الأسواق بسبب أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسطالمحلية والعالمية لحظة بلحظة تسهيلا علي المواطنين وضبط حركة الأسواق.