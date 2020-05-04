كوريا الجنوبية تعلن خطط استئناف الدراسة الأسبوع المقبل

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، عن خطط لاستئناف الدراسة في المدارس الأسبوع المقبل، بعد أكثر من شهرين من إغلاق المدارس كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير التعليم يو إيون هاي القول في مؤتمر صحفي " ابتداء من 20 مايو الجاري، بعد أسبوعين من عطلات أساسية في شهر مايو الجاري، سوف نقوم بفتح المدارس في عملية متدرجة وعلى مراحل".ووفقا للخطة، سوف يعود طلاب المراحل العليا في 13 مايو الجاري، في حين سوف يعود طلاب المراحل الأخرى للمدرسة تدريجيا في الأسابيع التالية.وقال يو إن الحكومة أخذت في الاعتبار عدة عوامل، مثل أن يكون لديها وقت كاف لتقييم تأثير العطلات الطويلة في أواخر شهر أبريل الماضي ومطلع الشهر الجاري، بالإضافة إلى الاحتياجات الأكاديمية لطلاب المراحل العليا.ويشار إلى أن العطلات مثل عيد ميلاد بوذا وعيد العمال ويوم الأطفال، التي جاءت كلها خلال نهاية الشهر الماضي أو مطلع الشهر الجاري هذا العام، أثارت مخاوف من احتمالية انتقال العدوى في ظل تنقل المواطنين في أنحاء البلاد.وحذر وزير التعليم من أن إعادة فتح المدارس لا يجب أن يعتبر " نهاية فيروس كورونا" مطالبا المدرسين والآباء والطلاب باتباع قواعد الحجر الصحي.وأوضحت السلطات الصحية أن اجمالي عدد الإصابات بكورونا المستجد ارتفع بذلك إلى 10 آلاف و801 شخص حتى منتصف ليلة يوم أمس مقارنة مع اليوم السابق.