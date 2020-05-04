رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 مايو 2020 الموافق 11 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تعلن خطط استئناف الدراسة الأسبوع المقبل

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:58 ص
طلاب
طلاب
وكالات
طباعة
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، عن خطط لاستئناف الدراسة في المدارس الأسبوع المقبل، بعد أكثر من شهرين من إغلاق المدارس كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير التعليم يو إيون هاي القول في مؤتمر صحفي " ابتداء من 20 مايو الجاري، بعد أسبوعين من عطلات أساسية في شهر مايو الجاري، سوف نقوم بفتح المدارس في عملية متدرجة وعلى مراحل".

ووفقا للخطة، سوف يعود طلاب المراحل العليا في 13 مايو الجاري، في حين سوف يعود طلاب المراحل الأخرى للمدرسة تدريجيا في الأسابيع التالية.

وقال يو إن الحكومة أخذت في الاعتبار عدة عوامل، مثل أن يكون لديها وقت كاف لتقييم تأثير العطلات الطويلة في أواخر شهر أبريل الماضي ومطلع الشهر الجاري، بالإضافة إلى الاحتياجات الأكاديمية لطلاب المراحل العليا.

ويشار إلى أن العطلات مثل عيد ميلاد بوذا وعيد العمال ويوم الأطفال، التي جاءت كلها خلال نهاية الشهر الماضي أو مطلع الشهر الجاري هذا العام، أثارت مخاوف من احتمالية انتقال العدوى في ظل تنقل المواطنين في أنحاء البلاد.

وحذر وزير التعليم من أن إعادة فتح المدارس لا يجب أن يعتبر " نهاية فيروس كورونا" مطالبا المدرسين والآباء والطلاب باتباع قواعد الحجر الصحي.

وأوضحت السلطات الصحية أن اجمالي عدد الإصابات بكورونا المستجد ارتفع بذلك إلى 10 آلاف و801 شخص حتى منتصف ليلة يوم أمس مقارنة مع اليوم السابق.

موضوعات متعلقة

الداخلية تواصل إحباط مخططات تهديد الاقتصاد الوطنى

مصرع شقيق الفنان تامر شلتوت فى حادث سير

1254 إصابة بكورونا بين أفراد الجيش الروسى

رفع العزل الجزئى عن قرية «كفر جعفر» فى الغربية

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم: حصرنا الطلاب الغشاشين ومعاونيهم من المعلمين.. والعقوبة موجعة

المتحدث العسكرى يكشف سبب استمرار الإرهاب فى مناطق بسيناء

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا يوم 19 رمضان

هشام سليم: ابنتي تحولت جنسيا لولد

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

بعد استهدافها من الإرهاب.. ماذا تعرف عن كنوز «بئر العبد»؟

استطلاع رأى: 41% من الكوريين الجنوبيين يرفضون رعاية الوالدين

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

رسم بالقلوب قبل اللوحات.. رسامون يسطرون حكايات «منسي» بالريشة والآلوان

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
ماجد حبته
المستشفى ذهب مع الريح!
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
المزيد

الثقافة

«مصر المحروسة» تطلق سلسلة من المقالات تخليدًا لأبطال القوات المسلحة

صراع «أمريكي - صيني» على الورق في كتاب لـ بثينة الزواهرة

خلال فترة حظر كورونا.. مكتبة الشارقة تتيح 6 مليون كتاب مجانا

صالون القاهرة الثقافى يقدم ليلة للإنشاد الدينى.. غدًا