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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلومبرج: صناعة الذهب تعاني تحت ضغط قيود كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:58 ص
الذهب
الذهب
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ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن صناعة الذهب العالمية أصبحت تعاني كثيرا بسبب القيود المفروضة على حركة السفر والنقل في إطار التدابير المتخذة دوليا لمحاربة انتشار فيروس كورونا(كوفيد -١٩) والتي تسببت في تعطل نقل شحنات سبائك ذهبية تقدر بملايين الدولارات.

وأوضحت الوكالة الإخبارية -في سياق تقرير بثته اليوم على موقعها الإلكتروني- أن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا وما صاحبها من قرارات بحظر حركة الطيران والنقل،فرضت على دول العالم حتمية ترتيب الأولويات، بحيث تمنح الأفضلية لنقل الشحنات الطبية والمعدات الصحية اللازمة، ما اضطر القائمين على الصناعة الي البحث عن بدائل لضمان استمرارية العمل.

وأضافت أن تكاليف نقل الشحنات من سبائك الذهب شهدت قفزة كبيرة منذ تفشي جائحة كورونا بما تصل نسبته إلى 60%.

ونقلت "بلومبرج" عن باسكران نارانيان، نائب رئيس مجموعة "برينك أسيا باسيفيك" قوله بأن رحلات الشحن الجوي والرحلات التجارية التي يتم تيسييرها حاليا بشكل محدود، تضع الأولوية لنقل المعدات الطبية والمواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الأساسية على متطلباتنا بشحن السبائك الذهبية".

ويقول اريل كوليت، رئيس شركة "مالطا أميت " في مقرها بسنغافورة، قوله إن عملية نقل الذهب قبل اندلاع أزمة كورونا عادة ما كانت تستغرق نحو 24 ساعة فقط، لكن تبدل الوضع الآن، ليستغرق الشحن ما بين 48 الي 72 ساعة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل بصورة كبيرة.

وأضاف "كما قمنا بتوسيع استخدامنا لطائرات الشحن فقط التي لا تعتمد على الركاب للطيران إلى جانب استئجار طائرات".

ورغم تأكيد بعض الشركات العاملة قدرتها على مواصلة العمل دون تعطل أو تاخير، يقول روبرت ميش، رئيس شركة "ميش انترناشيونال" أن انتشار كورونا تسبب في صعوبة في نقل المعادن سواء داخل او خارج المنطقة الآسيوية على وجه التحديد.

من جانبه، توقع بيتر توماس،نائب رئيس مجموعة زانر" في مقرها بشيكاغو أن يتسبب استمرار تفشي وباء كورونا، في تعطل نقل الذهب وبالتالي تكدس المناجم لاسيما الصغيرة منها مقارنة بعمالقة صناعة المعدن الأصفر".

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