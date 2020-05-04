انطلاق المرحلة الثانية من امتحانات «أولى ثانوى»

تنطلق اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من امتحانات الصف الأول الثانوي وهي المرحلة من الساعة ١٢ حتي الثالثة عصرًا، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء يوم الإثنين الموافق 4 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الأحياء (للشعبة العلمية) والفلسفة والمنطق (للشعبة الأدبية) يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار،ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.