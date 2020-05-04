جيلياد: دواء رمديسيفير من الممكن أن يصل لمرضى كورونا خلال أيام

قال دانيال أوداي، الرئيس التنفيذي لشركة جيلياد ساينسز الأمريكية للصيدلة الحيوية، يوم الأحد، إنه يتوقع إرسال دواء رمديسيفير التجريبي المضاد للفيروسات للمرضى المصابين بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الأيام المقبلة.وأضاف أوداي لشبكة "سي بي أس" التليفزيونية الأمريكية: "نعتزم توفير الدواء للمرضى في أوائل الأسبوع، لنبدأ العمل مع الحكومة، التي تحدد المدن الأكثر ضعفًا والمرضى المحتاجين لهذا الدواء".تبرعت جيلياد بإجمالي إمداداتها من رمديسيفير، حوالي 1.5 مليون زجاجة أو من 100 ألف إلى 200 ألف دورة علاجية اعتمادًا على مدة العلاج، حسب أوداي.أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة، تفويضًا بالاستخدام الطارئ لدواء رمديسيفير لعلاج المرضى.وقال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن بيانات من تجربة سريرية، أشارت إلى أن دواء رمديسيفير المضاد للفيروسات أظهر "أنباء جيدة جدًا" ووضع معيارًا جديدًا لرعاية المرضى.لم تصدق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أي أدوية، كأدوية آمنة وفعالة لعلاج مرضى كوفيد-19، لذلك وافقت الإدارة على الاستخدام الطارئ لدواء رمديسيفير لعلاج المرضى تحت تفويض الاستخدام الطارئ.لم يحصل دواء رمديسيفير على رخصة أو يصدق عليه في أي مكان في العالم، بينما تجري دراسات عديدة من ثلاث مراحل لتحديد سلامة وفعالية الدواء لعلاج المرضى.