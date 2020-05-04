إزالة 8 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "إدكو - الدلنجات - المحمودية - بدر - حوش عيسي"، عن إزالة 8 حالات تعد على مساحة 3171 م2 عبارة عن إزالة 3 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 2200 متر مربع بإدكو، عبارة عن أسوار من الحجارة البيضاء، وإزالة 2 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 716 مترا بنطاق قرية أبوالشقاف بحوش عيسى، عبارة عن مبني بالطوب الأبيض، وإزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 111 مترا مربعا بقرية الرياح التابعة للوحدة المحلية بقرية سرنباي بالمحمودية.كما تمت إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 100 متر بقرية مؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وإزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية النجاح ببدر علي مساحة 44 م٢ عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض.ووجه اللواء هشام آمنة باستمرار وتكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف، مهيبا بالمواطنين بعدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.