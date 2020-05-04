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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع العمل فى عدد من المشروعات بالمنصورة (صور)

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:45 ص
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم، سير الأعمال الجارية في عدد من المشروعات بمدينة المنصورة خلال جولة ميدانية واسعة.

واستهل محافظ الدقهلية، جولته التفقدية بشارع الدراسات لمتابعة سير عمليات رفع الأكشاك في إطار تطوير ورصف وتوسعة الشارع، موجها رئيس حي شرق بسرعة إزالة الجزيرة الوسطى ورفع كافة الإشغالات فيها، لبدء أعمال الرصف بأسرع وقت.

وتفقد عددا من المواقع المقترحة لنقل موقف السيارات بالدراسات شملت منطقة فضاء بجوار التأمين الصحي في جديلة ومنطقة أخرى بجوار مركز طب الأسرة بقولنجيل، مكلفا رئيس حي شرق بعرض تقرير تفصيلي عن القطعتين يشمل الحدود والملكية والمساحة لاختيار أيهما لنقل موقف الدراسات.

وشملت جولة محافظ الدقهلية الواسعة، تفقد سوق منطقة سندوب وفور وصوله كلف رئيس حي غرب برفع كافة التراكمات الخاصة بمتعلقات الباعة الجائلين، موجها مدير إدارة المرور بعرض دراسة لتنظيم ميدان سندوب.

وتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع النخلة وكلف مدير إدارة المرور برفع كافة السيارات "الراكنة" على جانبي الشارع ورفعها من كافة شوارع المدينة.

وتوجه لتفقد أعمال تطوير وتوسعة ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة للوقوف على مستوى الإنجاز وحجم الأعمال وجودتها، وأكد للشركة القائمة بالأعمال على سرعة الانتهاء، وطلب إزالة آثار الميدان القديم "الصينية".

وأوضح أن تطوير ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة يهدف إلى توسعة الفضاء حول الميدان وزيادة مساحة الشارع بما يخفف من تكدس السيارات والاختناق المروري بالميدان والشوارع المحيطة.


ووجه محافظ الدقهلية، رئيسي حي شرق وغرب المنصورة باستمرار العمل على رفع كافة تراكمات القمامة وتحسين مستوى النظافة يوميا بما يليق بأبناء المحافظة من المظهر الحضاري ومستوى النظافة.

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