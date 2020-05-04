تسجيل 418 إصابة جديدة بكورونا فى أوكرانيا

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أوكرانيا إلى 12 ألفا و331 حالة بعد تسجيل 418 خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها اليوم أن 855 حالة من الحالات المسجلة تخص الأطفال، في حين سُجّلت 303 حالات وفاة من بينها 18 حالة لأطباء وممرضين، مشيرة إلى تماثل 1619 حالة للشفاء.