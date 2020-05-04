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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التشغيل الفلسطيني» و«UNDP» يشرعان بتنفيذ مشروع تشغيل 300 عامل وخريج

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:43 ص
UNDP
UNDP
وكالات
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شرع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، اليوم الإثنين، بتنفيذ مشروع الإنعاش الاقتصادي للعمل الكريم في قطاع غزة "التشغيل المؤقت".

ويستهدف المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDPPAPP وبتمويل من حكومة النرويج تشغيل نحو 300 عامل وخريج من قطاع غزة ممن يعانون من البطالة ضمن الفئة العمرية من 18-55 سنة، حيث سيعمل المستفيدون من المشروع لفترة مؤقتة تتراوح ما بين أربعة وعشرة شهور.

وسيتركز عمل المستفيدين، وفق بيان لصندوق التشغيل، في أنشطة متعلقة بالتطهير والتعقيم لمكافحة وباء فيروس كورونا ""COVID 19، وذلك بالشراكة مع تسع بلديات في قطاع غزة مع التركيز على البلديات الصغرى، بالإضافة لفرقة عمل الزراعة.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل، وزير العمل نصري أبو جيش، إن تنفيذ المشروع يأتي في سياق اهتمام وجهود "الصندوق" الدؤوبة لمساعدة الحكومة في مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

وأضاف: إن "الصندوق" ومنذ اللحظة الأولى لإعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ وبدء الحكومة بتنفيذها قبل شهرين تقريبًا شرع في وضع الخطط والمشاريع الطارئة للمساعدة في تنفيذ إجراءات الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة، متابعا إن المشروع هو جزء من جهد كبير يبذله "الصندوق" لمساعدات الهيئات المحلية والوزارات ومساعدة الشرائح الأكثر تضررًا من الإجراءات الأخيرة.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للصندوق مهدي حمدان، أن المشروع سيسهم في تعزيز إجراءات مكافحة تفشي الجائحة القاتلة في قطاع غزة من خلال تنفيذ عمليات واسعة لتعقيم وتطهير المرافق العامة والشوارع والأسواق ضمن نفوذ البلديات المستهدفة، ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية النظافة واتباع سبل الوقاية السليمة من الوباء، فضلًا عن القيام ببعض حملات التفتيش والصحة والسلامة المهنية، التي تسهم في تحسين الوضع البيئي من خلال الزراعة والصيانة العامة.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم، ايضًا، برفع مستوى التوعية لدى المزارعين بأساليب وقاية وحماية المنتجات الزراعية من الأمراض.

وتعهد حمدان بالاستمرار في العمل من اجل تنفيذ المزيد من المشاريع الأخرى ذات العلاقة في كافة المحافظات وبما يتلاءم مع خطط وتوجهات الحكومية.

بدوره، أكد نائب المدير التنفيذي للصندوق محمد أبو زعيتر، أن المشروع جاء في وقت مهم جدًا تعاني فيه بلديات قطاع غزة من عجز كبير في العمالة والامكانات الاخرى، مضيفا إن المشروع سيسهم في تحسين أداء عمل البلديات عبر توفير العمال المتخصصين، والذين سيعملون بجهد متواصل من اجل تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر فيروس كورونا، اضافة الى مساعدة بعض الفرق الزراعية.

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