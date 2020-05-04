«مصر المحروسة» تطلق سلسلة من المقالات تخليدًا لأبطال القوات المسلحة
الإثنين 04/مايو/2020 - 11:43 ص
حسام الضمرانىطباعة
أطلقت مجلة "مصر المحروسة" التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد عواض، ورئاسة تحرير الدكتورة هويدا صالح، نشر سلسلة من المقالات والبورتريهات الصحفية لعدد من الكتاب والصحفيين عن أبطال وشهداء الجيش المصري منذ حرب الاستنزاف وحتى الحرب الدائرة الآن في سيناء والحدود المصرية مقاومة للإرهابيين ودفاعًا عن هوية الدولة المصرية وحدودها وسيادتها، يأتى ذلك ردًا على الحادث الإرهابي الغادر الذي اغتيل أولادنا في كمين "بئر العبد" قبل أيام قليلة، واستشهاد عدد من ضباط وجنود الجيش المصري.
وأوضحت المجلة فى بيان لها، أن هذه الحملة الصحفية أتت من قناعة أن مقاومة الفكر الإرهابي تتأتى بطريقين، الطريق الأول ما يقوم به رجال الجيش والشرطة المصرية، والدفاع بالمدفع والبندقية، أما الطريق الثاني فهو طريق الفن والكلمة الحرة، وأنه وبالثقافة والأدب نسهم بدورنا في الحرب ضد الإرهاب، فكما يقف أبناؤنا على حدود الدولة المصرية يتصدون بمدافعهم لهجمات الجماعات الإرهابية المتطرفة في سينا، نقف نحن كظهير شعبي يدعم جهودهم في مقاومة الفكر الإرهابي الغاشم، وعيًا بأهمية الكلمة ومدي تأثيرها على وعي المواطن وبكونها سلاحا لا يقل في أهميته عن البندقية، وأن القضاء على الإرهاب نهائيًا يتحقق بنشر الثقافة والعلم والفن.
وقد صرّحت الصحفية والباحثة إنجي عبدالمنعم، سكرتير تحرير المجلة لـ"الدستور"، بأن المجلة ستستمر في تلقى المواد الخاصة بأبطالنا وشهدائنا طوال شهر رمضان.
وأضافت إنجي عبد المنعم، أن المجلة نشرت مجموعة من المقالات عن مجموعة من الأبطال والشهداء المصريين في هذا الشأن، منها مقال للدكتور محمد السيد إسماعيل: البطل الأسطورة: على على السيد.. بطل كمين "البرث والصحفي ". محمد خضير: الشهيد "هيثم فتحي" بين الواقع والدراما، والإعلامي السيد حسن: من هو "الطيار المجنون"؟! ولماذا لقبه الإسرائيليون بهذا الاسم؟!، والكاتب محمد حسن الصيفي:"أبطال لن نشاهدهم في رمضان.. سردية البطل علي علي السيد". والدكتورة هبة سعد الدين"الدراما.. بندقية" والكاتب الصحفي والباحث الإعلامي حسام الضمراني "المنسي اختيار".
ولفتت إلى أنه جار تلقي المواد الصحفية والمقالات الفنية من الكتاب والصحفيين على البريد الإليكتروني للمجلة [email protected]، أو عبر صفحة المجلة على الفيسبوك.
وأوضحت المجلة فى بيان لها، أن هذه الحملة الصحفية أتت من قناعة أن مقاومة الفكر الإرهابي تتأتى بطريقين، الطريق الأول ما يقوم به رجال الجيش والشرطة المصرية، والدفاع بالمدفع والبندقية، أما الطريق الثاني فهو طريق الفن والكلمة الحرة، وأنه وبالثقافة والأدب نسهم بدورنا في الحرب ضد الإرهاب، فكما يقف أبناؤنا على حدود الدولة المصرية يتصدون بمدافعهم لهجمات الجماعات الإرهابية المتطرفة في سينا، نقف نحن كظهير شعبي يدعم جهودهم في مقاومة الفكر الإرهابي الغاشم، وعيًا بأهمية الكلمة ومدي تأثيرها على وعي المواطن وبكونها سلاحا لا يقل في أهميته عن البندقية، وأن القضاء على الإرهاب نهائيًا يتحقق بنشر الثقافة والعلم والفن.
وقد صرّحت الصحفية والباحثة إنجي عبدالمنعم، سكرتير تحرير المجلة لـ"الدستور"، بأن المجلة ستستمر في تلقى المواد الخاصة بأبطالنا وشهدائنا طوال شهر رمضان.
وأضافت إنجي عبد المنعم، أن المجلة نشرت مجموعة من المقالات عن مجموعة من الأبطال والشهداء المصريين في هذا الشأن، منها مقال للدكتور محمد السيد إسماعيل: البطل الأسطورة: على على السيد.. بطل كمين "البرث والصحفي ". محمد خضير: الشهيد "هيثم فتحي" بين الواقع والدراما، والإعلامي السيد حسن: من هو "الطيار المجنون"؟! ولماذا لقبه الإسرائيليون بهذا الاسم؟!، والكاتب محمد حسن الصيفي:"أبطال لن نشاهدهم في رمضان.. سردية البطل علي علي السيد". والدكتورة هبة سعد الدين"الدراما.. بندقية" والكاتب الصحفي والباحث الإعلامي حسام الضمراني "المنسي اختيار".
ولفتت إلى أنه جار تلقي المواد الصحفية والمقالات الفنية من الكتاب والصحفيين على البريد الإليكتروني للمجلة [email protected]، أو عبر صفحة المجلة على الفيسبوك.